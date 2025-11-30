https://ria.ru/20251130/futbol-2058760549.html
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T17:02:00+03:00
2025-11-30T17:02:00+03:00
2025-11-30T18:36:00+03:00
футбол
спорт
лондон
жан-филипп матета
джошуа зиркзе
мэйсон маунт
манчестер юнайтед
кристал пэлас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058771712_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_8f7b038efb7944f699190345e0d5ab3d.jpg
/20251130/futbol-2058769089.html
лондон
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058771712_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d959430873e2f9af7364061889e8b73d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лондон, жан-филипп матета, джошуа зиркзе, мэйсон маунт, манчестер юнайтед, кристал пэлас, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Лондон, Жан-Филипп Матета, Джошуа Зиркзе, Мэйсон Маунт, Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
"Юнайтед" прервал трехматчевую серию без побед, обыграв "Кристал Пэлас"