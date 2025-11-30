Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
Футбол
Футбол
 
17:02 30.11.2025 (обновлено: 18:36 30.11.2025)
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
спорт, лондон, жан-филипп матета, джошуа зиркзе, мэйсон маунт, манчестер юнайтед, кристал пэлас, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Лондон, Жан-Филипп Матета, Джошуа Зиркзе, Мэйсон Маунт, Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"

"Юнайтед" прервал трехматчевую серию без побед, обыграв "Кристал Пэлас"

© Getty Images / Warren LittleФутболисты "Манчестер Юнайтед"
Футболисты Манчестер Юнайтед - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Warren Little
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Кристал Пэлас" отличился Жан-Филипп Матета (36-я минута, пенальти). У "Манчестер Юнайтед" мячи забили Джошуа Зиркзе (54) и Мэйсон Маунт (63).
Английская премьер-лига (АПЛ)
30 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
36‎’‎ • Жан-Филипп Матета (П)
54‎’‎ • Джошуа Зиркзе
(Бруну Фернандеш)
63‎’‎ • Мэйсон Маунт
(Бруну Фернандеш)
"Манчестер Юнайтед" прервал трехматчевую серию без побед в АПЛ и вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко. "Кристал Пэлас", до этого не проигрывавший на протяжении пяти встреч в различных турнирах, идет на седьмой строчке с 20 баллами.
В следующем матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" 4 декабря примет "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" днем ранее на выезде проведет матч против "Бёрнли".
Футбол Спорт Лондон Жан-Филипп Матета Джошуа Зиркзе Мэйсон Маунт Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
