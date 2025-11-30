Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз окажется рогоносцем истории, заявил евродепутат - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/evrosojuz-2058676942.html
Евросоюз окажется рогоносцем истории, заявил евродепутат
Евросоюз окажется рогоносцем истории, заявил евродепутат - РИА Новости, 30.11.2025
Евросоюз окажется рогоносцем истории, заявил евродепутат
Евросоюз вовсе не стремится к миру на Украине, так что в выигрыше будут те, кто выработает условия мира, а ЕС просто будет платить по счетам, заявил РИА Новости РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T03:28:00+03:00
2025-11-30T03:28:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
тьерри мариани
владимир путин
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058257446.html
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057473625.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, тьерри мариани, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Тьерри Мариани, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Евросоюз окажется рогоносцем истории, заявил евродепутат

Депутат Европарламента Мариани: ЕС вовсе не стремится к миру на Украине

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз вовсе не стремится к миру на Украине, так что в выигрыше будут те, кто выработает условия мира, а ЕС просто будет платить по счетам, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
28 ноября, 10:01
"Так что да, это (позиция ЕС по переговорам на Украине – ред.) очевидно демонстрирует полное отсутствие стремления к миру… как раз в тот момент, когда история, похоже, приближается к разрешению конфликта", - сказал он.
Мариани считает, что Брюссель может сколько угодно повторять свои принципиальные позиции, даже если они недостижимы - это ничего не меняет.
«
"Боюсь, что в этой истории Европейский союз окажется "рогоносцем истории". Потому что история пишется без него. Потому что те, кто определит условия мира, будут также теми, кто получит выгоду. А Европа, как всегда, оплатит счёт… Упорный отказ быть прагматичным вывел его (ЕС – ред.) сначала за рамки военной реальности, потом - переговоров, а завтра - и самого мирного процесса. Это цена ослепления. И, к сожалению, платить будут европейцы", - подчеркнул евродепутат.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
25 ноября, 17:17
 
В миреРоссияУкраинаСШАТьерри МарианиВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала