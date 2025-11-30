БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз вовсе не стремится к миру на Украине, так что в выигрыше будут те, кто выработает условия мира, а ЕС просто будет платить по счетам, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
"Так что да, это (позиция ЕС по переговорам на Украине – ред.) очевидно демонстрирует полное отсутствие стремления к миру… как раз в тот момент, когда история, похоже, приближается к разрешению конфликта", - сказал он.
"Боюсь, что в этой истории Европейский союз окажется "рогоносцем истории". Потому что история пишется без него. Потому что те, кто определит условия мира, будут также теми, кто получит выгоду. А Европа, как всегда, оплатит счёт… Упорный отказ быть прагматичным вывел его (ЕС – ред.) сначала за рамки военной реальности, потом - переговоров, а завтра - и самого мирного процесса. Это цена ослепления. И, к сожалению, платить будут европейцы", - подчеркнул евродепутат.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
