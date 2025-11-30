Рейтинг@Mail.ru
В Испании тысячи человек вышли на протесты против коррупции в правительстве
16:27 30.11.2025
В Испании тысячи человек вышли на протесты против коррупции в правительстве
в мире
мадрид
испания
педро санчес
мариано рахой
в мире, мадрид, испания, педро санчес, мариано рахой
В мире, Мадрид, Испания, Педро Санчес, Мариано Рахой
В Испании тысячи человек вышли на протесты против коррупции в правительстве

© Getty Images / Europa Press News / A. Perez MecaУчастники акции протеста против коррупции в правительстве в Мадриде, Испания
Участники акции протеста против коррупции в правительстве в Мадриде, Испания
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тысячи человек вышли на протесты в Мадриде, выступая против коррупции в правительстве и призывая провести парламентские выборы в Испании, передает агентство Europa Press.
По данным агентства, протесты организованы оппозиционной правой Народной партией (НП). Люди собрались на площади у храма Дебод в Мадриде с флагами Испании и плакатами, призывающим к отставке нынешнего правительства.
"Тысячи человек собрались в это воскресенье на площади храма Дебод в Мадрид, чтобы поддержать протест НП против "коррупции", окружающей правительство (премьер-министра Испании) Педро Санчеса и призвать к немедленному проведению всеобщих выборов", - отмечает агентство.
Согласно Europa Press, на протестах выступали глава Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, президент автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо, а также бывшие председатели правительства Испании Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой.
Europa Press не называет точное число протестующих. Испанская газета Vanguardia утверждает со ссылкой на данные Народной партии, что на митинге собрались 80 тысяч человек.
Протестующие в Гисене избили депутата бундестага
29 ноября, 17:04
 
