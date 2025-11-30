В Испании тысячи человек вышли на протесты против коррупции в правительстве

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тысячи человек вышли на протесты в Мадриде, выступая против коррупции в правительстве и призывая провести парламентские выборы в Испании, передает агентство Europa Press.
"Тысячи человек собрались в это воскресенье на площади храма Дебод в Мадрид, чтобы поддержать протест НП против "коррупции", окружающей правительство (премьер-министра Испании) Педро Санчеса и призвать к немедленному проведению всеобщих выборов", - отмечает агентство.
Согласно Europa Press, на протестах выступали глава Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, президент автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо, а также бывшие председатели правительства Испании Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой.
Europa Press не называет точное число протестующих. Испанская газета Vanguardia утверждает со ссылкой на данные Народной партии, что на митинге собрались 80 тысяч человек.
