В Ленинградской области на кладбище перевернулся каршеринговый автомобиль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Каршеринговый автомобиль в воскресенье съехал с дороги в районе посёлка Мга Ленинградской области на территорию местного кладбища и перевернулся, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас".
Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 02.00 мск в посёлке Мга Ленобласти.
"Водитель легкового автомобиля Geely... (каршеринг) не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна в сторону кладбища с последующим опрокидыванием на крышу", - говорится в Telegram-канале противопожарно-спасательной службы.
На месте ДТП работали специалисты 130-й пожарной части Кировского отряда "Леноблпожспаса".
Состояние водителя пока не уточняется.