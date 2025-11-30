Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области на кладбище перевернулся каршеринговый автомобиль - РИА Новости, 30.11.2025
16:01 30.11.2025 (обновлено: 16:40 30.11.2025)
В Ленинградской области на кладбище перевернулся каршеринговый автомобиль
В Ленинградской области на кладбище перевернулся каршеринговый автомобиль
ленинградская область
2025
В Ленинградской области на кладбище перевернулся каршеринговый автомобиль

Каршеринговый автомобил съехал с дороги и перевернулся на территории местного кладбища в районе поселка Мга Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Каршеринговый автомобиль в воскресенье съехал с дороги в районе посёлка Мга Ленинградской области на территорию местного кладбища и перевернулся, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас".
Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 02.00 мск в посёлке Мга Ленобласти.
«

"Водитель легкового автомобиля Geely... (каршеринг) не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна в сторону кладбища с последующим опрокидыванием на крышу", - говорится в Telegram-канале противопожарно-спасательной службы.

На месте ДТП работали специалисты 130-й пожарной части Кировского отряда "Леноблпожспаса".
Состояние водителя пока не уточняется.
