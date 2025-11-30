Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане неизвестный напал на полицейских - РИА Новости, 30.11.2025
22:06 30.11.2025
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 30.11.2025
происшествия
республика дагестан
дербентский район
республика дагестан
дербентский район
происшествия, республика дагестан, дербентский район
Происшествия, Республика Дагестан, Дербентский район
В Дагестане неизвестный напал на полицейских

В Дагестане неизвестный с ножом напал на полицейских

МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Инцидент произошел в воскресенье около 21.00 мск.
"Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе… В соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения", – говорится в сообщении.
Среди сотрудников пострадавших нет, добавили в МВД.
ПроисшествияРеспублика ДагестанДербентский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
