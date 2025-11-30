https://ria.ru/20251130/chp-2058795055.html
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
В Дагестане неизвестный напал на полицейских - РИА Новости, 30.11.2025
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T22:06:00+03:00
2025-11-30T22:06:00+03:00
2025-11-30T22:06:00+03:00
происшествия
республика дагестан
дербентский район
республика дагестан
дербентский район
В Дагестане неизвестный с ножом напал на полицейских