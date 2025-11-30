https://ria.ru/20251130/chp-2058740256.html
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане менее часа, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 30.11.2025
В Дагестане отменили продолжавшийся менее часа режим беспилотной опасности