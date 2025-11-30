Бельгия назвала условия для передачи Киеву активов России, пишут СМИ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Бельгии допускают возможность использования российских активов для кредитов Украине с учетом трех условий, пишет немецкая газета В Бельгии допускают возможность использования российских активов для кредитов Украине с учетом трех условий, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

"Он требует выполнения трех условий. Во-первых, он настаивает, чтобы страны ЕС предоставили по кредиту "юридически обязывающие, безусловные, безотзывные, предоставляемые по требованию" гарантии. <…> Во-вторых, де Вевер хочет, чтобы все риски, связанные с процедурами урегулирования споров, были разделены партнерами по ЕС", — говорится в публикации.

Третье условие, по данным издания, заключается в том, что в программе должны участвовать все члены ЕС, у которых находятся российские государственные активы.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уже дала понять, что готова выполнить условия, однако бельгийский премьер требует подтверждение и поддержку от других стран — участниц Евросоюза.

Ожидается, что необходимые гарантии будут получены к декабрю.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais назвала обоснованными опасения Бельгии по использованию замороженных российских активов.

В пятницу премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов Евросоюза, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.

Как заявил президент Владимир Путин , возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.

Брюссель , обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.