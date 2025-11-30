Рейтинг@Mail.ru
Бельгия назвала условия для передачи Киеву активов России, пишут СМИ
18:32 30.11.2025 (обновлено: 18:33 30.11.2025)
Бельгия назвала условия для передачи Киеву активов России, пишут СМИ
SZ: Бельгия одобрит передачу Киеву активов России при учете ЕС условий страны

Флаг Бельгии в Брюсселе
Флаг Бельгии в Брюсселе
Флаг Бельгии в Брюсселе. Архивное фото
Флаг Бельгии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Бельгии допускают возможность использования российских активов для кредитов Украине с учетом трех условий, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.
"Он требует выполнения трех условий. Во-первых, он настаивает, чтобы страны ЕС предоставили по кредиту "юридически обязывающие, безусловные, безотзывные, предоставляемые по требованию" гарантии. <…> Во-вторых, де Вевер хочет, чтобы все риски, связанные с процедурами урегулирования споров, были разделены партнерами по ЕС", — говорится в публикации.
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России
Вчера, 06:04
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России
Вчера, 06:04
Третье условие, по данным издания, заключается в том, что в программе должны участвовать все члены ЕС, у которых находятся российские государственные активы.
Как сообщает Suddeutsche Zeitung, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уже дала понять, что готова выполнить условия, однако бельгийский премьер требует подтверждение и поддержку от других стран — участниц Евросоюза.
Ожидается, что необходимые гарантии будут получены к декабрю.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais назвала обоснованными опасения Бельгии по использованию замороженных российских активов.
В пятницу премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов Евросоюза, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.
Как заявил президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
СМИ: ЕС заподозрил Бельгию в удержании доходов от российских активов
28 ноября, 08:29

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Премьер Бельгии заявил, что конфискация активов России сорвет мирный план
28 ноября, 03:41
Премьер Бельгии заявил, что конфискация активов России сорвет мирный план
28 ноября, 03:41
 
