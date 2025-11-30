Межзвездный объект 3I/ATLAS резко снизил яркость при подлете к Земле

«

"Довольно заметно, более чем на треть, уменьшилась за последние несколько дней яркость объекта 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли несмотря на то, что небесное тело продолжает быстро сближаться с планетой. Звездная величина (основная характеристика яркости небесных тел), составлявшая еще в начале недели 10.1, выросла, исходя из последних наблюдений, до 10.6, что означает, что яркость тела сейчас составляет около 63 % от той, что была 6 дней назад", — сообщается в канале.