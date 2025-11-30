Рейтинг@Mail.ru
Межзвездный объект 3I/ATLAS резко снизил яркость при подлете к Земле - РИА Новости, 30.11.2025
04:48 30.11.2025
Межзвездный объект 3I/ATLAS резко снизил яркость при подлете к Земле
Межзвездный объект 3I/ATLAS резко снизил яркость при подлете к Земле

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. По мере приближения межзвездного объекта 3I/ATLAS к Земле значительно снизилась его яркость, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.
"Довольно заметно, более чем на треть, уменьшилась за последние несколько дней яркость объекта 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли несмотря на то, что небесное тело продолжает быстро сближаться с планетой. Звездная величина (основная характеристика яркости небесных тел), составлявшая еще в начале недели 10.1, выросла, исходя из последних наблюдений, до 10.6, что означает, что яркость тела сейчас составляет около 63 % от той, что была 6 дней назад", — сообщается в канале.
Объект по-прежнему остается одной из самых ярких комет, которые можно разглядеть с поверхности земного шара. Лаборатория также отмечает, что НАСА может направить в ее сторону самые мощные телескопы, чтобы исследовать редкого гостя из межзвездного пространства.
"Несмотря на снижение яркости, 3I/ATLAS продолжает занимать довольно высокое, 4-е место по яркости, среди почти 100 комет, находящихся в данный момент на земном небе и доступных для наблюдения. <…> Одной из основных интриг в данный момент является то, решится ли НАСА повернуть к 3I/ATLAS два своих самых мощных инструмента, телескопы Hubble и James Webb", — добавили ученые.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.
