Журова назвала трех самых враждебных к России западных политиков

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с "Лентой.ру" назвала трех самых враждебных к России западных политиков.
Она указала на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Я думаю, надо судить о них в совокупности высказываний, потому что мы же слышим, какие высказывания в адрес России есть, и видим, какие шаги по нам предпринимаются", — сказала Журова.
При этом она добавила, что Каллас и фон дер Ляйен все же самые активные.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Европейские политики пытаются активно продвигать идею о "российской угрозе".
Так, Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
