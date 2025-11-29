В Днепропетровске прогремел взрыв

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
"Взрыв в Днепропетровске", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
