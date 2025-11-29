Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде жители пострадавших при атаке БПЛА домов вернулись в квартиры - РИА Новости, 29.11.2025
18:18 29.11.2025
В Волгограде жители пострадавших при атаке БПЛА домов вернулись в квартиры
Жители многоэтажек, которые пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Волгограде, возвращаются домой, в пунктах временного размещения (ПВР) никого нет,... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T18:18:00+03:00
2025-11-29T18:18:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгограде жители пострадавших при атаке БПЛА домов вернулись в квартиры

В Волгограде жители пострадавших при атаке БПЛА домов вернулись в свои квартиры

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Жители многоэтажек, которые пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Волгограде, возвращаются домой, в пунктах временного размещения (ПВР) никого нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее власти сообщали, что для жителей четырех поврежденных от БПЛА домов в трёх районах Волгограда организованы ПВР в школе №44, лицеях № 2 и №11. По данным мэрии, утром там находились около 60 человек.
"По состоянию на 17.00 людей в ПВР нет. (Отправились - ред.) кто домой, кто к родственникам", - сообщили в мэрии.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал в Telegram-канале администрации региона, что два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация им не потребовалась. Позже администрация области сообщила о ещё троих пострадавших. По данным властей, повреждены четыре многоэтажки в трёх районах города, в них, как сообщала прокуратура, повреждены окна и фасады.
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Таганроге жители районов, где упали обломки БПЛА, вернулись в свои дома
Вчера, 16:28
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
