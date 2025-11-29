В Волгограде жители пострадавших при атаке БПЛА домов вернулись в квартиры

ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Жители многоэтажек, которые пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Волгограде, возвращаются домой, в пунктах временного размещения (ПВР) никого нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

"По состоянию на 17.00 людей в ПВР нет. (Отправились - ред.) кто домой, кто к родственникам", - сообщили в мэрии.