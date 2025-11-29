В Волгограде обследуют дома, поврежденные при атаке украинских БПЛА

ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Городские службы проводят обследования домов, поврежденных в результате атаки украинских БПЛА в Волгограде, сообщает мэрия в своем Telegram-канале.
"По мере завершения работы оперативных служб муниципалитетом совместно с представителями УК проводится обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной террористической атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что после окончания поквартирного обследования жильцы возвращаются домой.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал в Telegram-канале администрации региона, что два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация им не потребовалась. Позже администрация области сообщила о ещё троих пострадавших. По данным властей, повреждены четыре многоэтажки в трёх районах города, в них, как сообщала прокуратура, повреждены окна и фасады.