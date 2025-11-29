В Волгограде около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ

ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Около 60 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР), которые организованы в трёх школах для жителей многоэтажек, поврежденных в результате атаки украинских БПЛА в Волгограде, сообщили РИА Новости в мэрии города.