В Волгограде около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ

ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Около 60 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР), которые организованы в трёх школах для жителей многоэтажек, поврежденных в результате атаки украинских БПЛА в Волгограде, сообщили РИА Новости в мэрии города.
По информации властей, для жителей четырех поврежденных от БПЛА домов в трёх районах Волгограда организованы ПВР в школе №44, лицеях № 2 и №11.
"Ворошиловский (район - ред.) 15 человек (находится в ПВР - ред.), в Краснооктябрьском - 42 человека", - сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал в Telegram-канале администрации региона, что два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация им не потребовалась. По данным властей, повреждены четыре многоэтажки в трёх районах города, в них, как сообщала прокуратура, повреждены окна и фасады.
