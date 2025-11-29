Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/volgograd-2058587321.html
В Волгограде около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ
В Волгограде около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
В Волгограде около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ
Около 60 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР), которые организованы в трёх школах для жителей многоэтажек, поврежденных в результате атаки... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T11:57:00+03:00
2025-11-29T11:57:00+03:00
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
https://ria.ru/20251125/vsu-2057530096.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, происшествия
Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Происшествия
В Волгограде около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ

Мэрия Волгограда: около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Около 60 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР), которые организованы в трёх школах для жителей многоэтажек, поврежденных в результате атаки украинских БПЛА в Волгограде, сообщили РИА Новости в мэрии города.
По информации властей, для жителей четырех поврежденных от БПЛА домов в трёх районах Волгограда организованы ПВР в школе №44, лицеях № 2 и №11.
"Ворошиловский (район - ред.) 15 человек (находится в ПВР - ред.), в Краснооктябрьском - 42 человека", - сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал в Telegram-канале администрации региона, что два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация им не потребовалась. По данным властей, повреждены четыре многоэтажки в трёх районах города, в них, как сообщала прокуратура, повреждены окна и фасады.
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
После атаки ВСУ на Таганрог снесут два дома
25 ноября, 21:06
 
ВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала