В Волгограде рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

"Сегодня в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Центральном районах города Волгограда в результате атаки БПЛА повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов, прилегающая территория. Есть пострадавшие", - сообщили в ведомстве.