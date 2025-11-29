Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 29.11.2025
В Волгограде рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
В Волгограде рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 29.11.2025
В Волгограде рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Фасады, окна и дворы многоэтажек пострадали в результате атаки БПЛА в трех районах Волгограда, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
волгоградская область
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгограде рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

В трех районах Волгограда из-за атаки БПЛА повреждены фасады и окна домов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Фасады, окна и дворы многоэтажек пострадали в результате атаки БПЛА в трех районах Волгограда, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
«
"Сегодня в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Центральном районах города Волгограда в результате атаки БПЛА повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов, прилегающая территория. Есть пострадавшие", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал в Telegram-канале администрации региона, что два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация им не потребовалась.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Над Волгоградской областью сбили пять украинских беспилотников
Вчера, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
