В Волгограде рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Фасады, окна и дворы многоэтажек пострадали в результате атаки БПЛА в трех районах Волгограда, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. РИА Новости, 29.11.2025
В трех районах Волгограда из-за атаки БПЛА повреждены фасады и окна домов