В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 29.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 29.11.2025 (обновлено: 09:05 29.11.2025)
В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА
В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 29.11.2025
В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА
Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА

В Волгограде 2 человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на склад и жилые дома

ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Волгограде на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась", — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.
Также были атакованы несколько многоэтажек. Из-за падения обломков там выбило окна, возникли пожары.
Отмечается, что пострадал человек в доме по ул. Невской. Ему оказали помощь на месте.
