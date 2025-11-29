https://ria.ru/20251129/volgograd-2058564638.html
В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА
В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 29.11.2025
В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА
Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T08:50:00+03:00
2025-11-29T08:50:00+03:00
2025-11-29T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА
В Волгограде 2 человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на склад и жилые дома