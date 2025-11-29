Зеленский заявил об изменении плана обороны Украины

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский после доклада министра обороны Дениса Шмыгаля заявил о необходимости изменить план обороны Украины, соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства", — написал он.
Зеленский добавил, что поручил Шмыгалю подготовить "детальные предложения по плану и представить их кабинету министров на утверждение".
При этом глава киевского режима не уточнил, о каких изменениях идет речь.
В октябре Зеленский подписал законопроект об увеличении расходов на оборону на этот год на 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), о чем свидетельствуют данные, опубликованные на сайте парламента Украины.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее сообщал, что Рада поддержала увеличение расходов на оборону на этот год на 325 миллиардов гривен, в том числе за счет доходов от замороженных активов России.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже несколько раз вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.