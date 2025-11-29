В Британии считают, что смена власти пойдет на пользу Украине

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Смена власти на Украине на фоне коррупционного скандала пойдет на пользу стране, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры политологии Ливерпульского университета Эндрю Роу-Крайнз.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
"Подобные коррупционные скандалы, как правило, не заканчиваются одной жертвой: они разворачиваются, пока не будут устранены все причастные. Учитывая близость Ермака к Зеленскому, он (Зеленский - ред.) неизбежно подвергнется схожим рискам... Уйти с поста из-за коррупции - это болезненный конец политической карьеры, но, возможно, потребуется, чтобы он скорее ушел, чтобы Украина могла извлечь пользу с приходом нового, прагматичного и более осторожного руководства", - сказал собеседник агентства.
Как отметил эксперт, пришло время, чтобы новое руководство напомнило народу, что войны объявляют политики, а ведут их люди. Он подчеркнул, что украинский народ больше не хочет воевать.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.