В Британии считают, что смена власти пойдет на пользу Украине

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Смена власти на Украине на фоне коррупционного скандала пойдет на пользу стране, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры политологии Ливерпульского университета Эндрю Роу-Крайнз.

"Подобные коррупционные скандалы, как правило, не заканчиваются одной жертвой: они разворачиваются, пока не будут устранены все причастные. Учитывая близость Ермака к Зеленскому, он (Зеленский - ред.) неизбежно подвергнется схожим рискам... Уйти с поста из-за коррупции - это болезненный конец политической карьеры, но, возможно, потребуется, чтобы он скорее ушел, чтобы Украина могла извлечь пользу с приходом нового, прагматичного и более осторожного руководства", - сказал собеседник агентства.

Как отметил эксперт, пришло время, чтобы новое руководство напомнило народу, что войны объявляют политики, а ведут их люди. Он подчеркнул, что украинский народ больше не хочет воевать.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.