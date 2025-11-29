Рейтинг@Mail.ru
Косачев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
15:35 29.11.2025
Косачев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Косачев прокомментировал коррупционный скандал на Украине - РИА Новости, 29.11.2025
Косачев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Расследование коррупции на Украине могло быть инициировано США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 29.11.2025
Косачев прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Косачев: расследование коррупции на Украине могло быть инициировано США

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Расследование коррупции на Украине могло быть инициировано США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Во многих комментариях коррупционного скандала на Украине звучит мысль, что соответствующее расследование инициировано американцами. Похоже на правду. И вот что получается. Из внешних акторов коррупцией на Украине озаботились, кроме России, которая говорила об этом все время и на всех уровнях, только США", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
WSJ вступилась за коррупцию на Украине, намекая, что она есть и в США
Вчера, 05:31
Сенатор отметил, что Евросоюз при этом ни разу не озаботился данной проблемой. Они, по его словам, продолжают делать вид что ничего не произошло.
«
"Мой вопрос: что ещё должно произойти на Украине, чтобы "просвещенная" Европа, которая когда-то действительно задала стандарты свободы, равенства и братства, очнулась, пришла в ужас и покаялась? На власть предержащих в европейских странах, безоглядно поддержавших Киев, надежд никаких - они по уши в нынешнем гнилом украинском болоте", - добавил парламентарий.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Андрей Ермак: чем известен уволенный глава офиса президента Украины
Андрей Ермак: чем известен уволенный глава офиса президента Украины
28 ноября, 19:07
 
