Косачев прокомментировал коррупционный скандал на Украине

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Расследование коррупции на Украине могло быть инициировано США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Во многих комментариях коррупционного скандала на Украине звучит мысль, что соответствующее расследование инициировано американцами. Похоже на правду. И вот что получается. Из внешних акторов коррупцией на Украине озаботились, кроме России, которая говорила об этом все время и на всех уровнях, только США", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Евросоюз при этом ни разу не озаботился данной проблемой. Они, по его словам, продолжают делать вид что ничего не произошло.
«
"Мой вопрос: что ещё должно произойти на Украине, чтобы "просвещенная" Европа, которая когда-то действительно задала стандарты свободы, равенства и братства, очнулась, пришла в ужас и покаялась? На власть предержащих в европейских странах, безоглядно поддержавших Киев, надежд никаких - они по уши в нынешнем гнилом украинском болоте", - добавил парламентарий.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.