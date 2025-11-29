Косачев прокомментировал коррупционный скандал на Украине

«

"Мой вопрос: что ещё должно произойти на Украине, чтобы "просвещенная" Европа, которая когда-то действительно задала стандарты свободы, равенства и братства, очнулась, пришла в ужас и покаялась? На власть предержащих в европейских странах, безоглядно поддержавших Киев, надежд никаких - они по уши в нынешнем гнилом украинском болоте", - добавил парламентарий.