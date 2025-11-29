Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 29.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 29.11.2025
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и уничтожила более 180 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и два автомобиля,... РИА Новости, 29.11.2025
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 180 боевиков и орудие в зоне действий "Востока" за сутки

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и уничтожила более 180 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и два автомобиля, сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, артиллерийское орудие и два автомобиля", - говорится в сообщении МО РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Покровское Днепропетровской области, Доброполье, Варваровка И Гуляйполе Запорожской области, добавили в ведомстве.
