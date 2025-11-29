Рейтинг@Mail.ru
29 ноября
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 29.11.2025
Спецоперация, 29 ноября: ВС России нанесли удар по ВПК Украины
Спецоперация, 29 ноября: ВС России нанесли удар по ВПК Украины
Спецоперация, 29 ноября: ВС России нанесли удар по ВПК Украины
Российские Вооружённые силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ в ночь на 29 ноября нанесли массированный удар... РИА Новости, 29.11.2025
Новости
Спецоперация, 29 ноября: ВС России нанесли удар по ВПК Украины

Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ в ночь на 29 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Подходит к концу". На Западе сделали громкое заявление об СВО
Вчера, 18:55
Подразделениями российских группировок войск нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли порядка 1255 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился танка, девяти боевых бронированных машин, десяти артиллерийских орудий, двух радиолокационных станций, 12 станций радиоэлектронной борьбы и восьми складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Штурмовые группы второй армии группировки "Центр" в Красноармейске в ДНР продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного (также в ДНР). Кроме того, бойцы группировки отразили девять атак из района населенного пункта Гришино, которые украинские подразделения предприняли в попытках деблокировать окруженные формирования. В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 158 беспилотников самолетного типа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта
Вчера, 16:18

Монтажный клей

ФСБ в субботу сообщила о предотвращении планировавшегося спецслужбами Украины взрыва на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. Завербованный гражданин России 1969 года рождения должен был установить самодельное взрывное устройство.
В ноябре злоумышленник по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства. Оперативники задержали его, когда он бурил лунку, в которую должен был положить бомбу. Бомбы были замаскированы под монтажный клей.
Исполнитель был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. Туда его поместили за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агента отправили в Россию под легендой депортации.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением
Вчера, 17:45

Землетрясение

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в городе Ньиредьхаза, заявил, что европейские политики боятся признать свой проигрыш в конфликте на Украине, поскольку это вызовет "землетрясение" в европейской политике и приведет к отставке тех, кто не дал закончить конфликт раньше. Кроме того, в интервью газете Welt am Sonntag он заявил, что переговоры на высоком уровне между Россией и Европой необходимо начать как можно скорее.
Премьер-министр Польши Дональд Туск перед запланированными переговорами США и Украины по плану президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию решил напомнить союзникам, что альянс НАТО создавался против России. В соцсети Х он выразил надежду на то, что "ничего не изменилось".
Оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило, что утром дежурные военные самолеты были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.
Европейский дипломатический источник рассказал РИА Новости, что Киев не подписывал с Парижем как таковой "договор купли-продажи" 100 истребителей Rafale.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
На Западе внезапно высказались о словах Путина
Вчера, 19:03

Где Ермак?

Воздушная тревога утром в субботу была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Американская газета New York Post в субботу написала, что получила сообщение от экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, в котором сказано, что он якобы уходит на фронт. По данным издания, Ермак не уточнил, когда именно и как он отправится на линию боевого соприкосновения.
Издание New York Times, в свою очередь, со ссылкой на дипломатов заявило, что уволенный Ермак раздражал как чиновников президента США Дональда Трампа, так и команду бывшего американского лидера Джо Байдена.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене утверждает, что Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины, однако командиры отказываются его брать в свои части.
Украинский военнослужащий готовит к запуску тяжелый беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Сумской области уничтожили базы корректировки и взлетные площадки БПЛА
Вчера, 10:11
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что из-за отставки Ермака ход переговоров по урегулированию конфликта вряд ли как-то изменится.
Владимир Зеленский назначил секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с РФ вместо уволенного Ермака. Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского.
Умеров затем сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Одесской области Украины были поражены Военно-морские объекты ВСУ, в частности, ремонтные площадки, скрытые склады боекомплектов, причальные фронты.
Также, по его словам, поражены объекты военной инфраструктуры, элементы ПВО, склады мобилизационного резерва и тренировочные площадки поражены ударами в Черниговской области на Украине, есть и потери среди военных ВСУ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
