МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ в ночь на 29 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.

Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделениями российских группировок войск нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли порядка 1255 военнослужащих.

Кроме того, Киев лишился танка, девяти боевых бронированных машин, десяти артиллерийских орудий, двух радиолокационных станций, 12 станций радиоэлектронной борьбы и восьми складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Штурмовые группы второй армии группировки "Центр" в Красноармейске ДНР продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного (также в ДНР). Кроме того, бойцы группировки отразили девять атак из района населенного пункта Гришино, которые украинские подразделения предприняли в попытках деблокировать окруженные формирования. В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 158 беспилотников самолетного типа.

Монтажный клей

В ноябре злоумышленник по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства. Оперативники задержали его, когда он бурил лунку, в которую должен был положить бомбу. Бомбы были замаскированы под монтажный клей.

Исполнитель был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. Туда его поместили за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агента отправили в Россию под легендой депортации.

Землетрясение

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан , выступая в городе Ньиредьхаза, заявил, что европейские политики боятся признать свой проигрыш в конфликте на Украине, поскольку это вызовет "землетрясение" в европейской политике и приведет к отставке тех, кто не дал закончить конфликт раньше. Кроме того, в интервью газете Welt am Sonntag он заявил, что переговоры на высоком уровне между Россией и Европой необходимо начать как можно скорее.

Оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило, что утром дежурные военные самолеты были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.

Европейский дипломатический источник рассказал РИА Новости, что Киев не подписывал с Парижем как таковой "договор купли-продажи" 100 истре бителей Rafale.

Где Ермак?

Воздушная тревога утром в субботу была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Американская газета New York Post в субботу написала, что получила сообщение от экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, в котором сказано, что он якобы уходит на фронт. По данным издания, Ермак не уточнил, когда именно и как он отправится на линию боевого соприкосновения.

Издание New York Times, в свою очередь, со ссылкой на дипломатов заявило, что уволенный Ермак раздражал как чиновников президента США Дональда Трампа, так и команду бывшего американского лидера Джо Байдена

Депутат Верховной рады Александр Дубинский , находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене утверждает, что Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины, однако командиры отказываются его брать в свои части.

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что из-за отставки Ермака ход переговоров по урегулированию конфликта вряд ли как-то изменится.

Владимир Зеленский назначил секретаря совета национальной безопасности и обороны ( СНБО ) Украины Рустема Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с РФ вместо уволенного Ермака. Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского.

Умеров затем сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Одесской области Украины были поражены Военно-морские объекты ВСУ, в частности, ремонтные площадки, скрытые склады боекомплектов, причальные фронты.