На Солнце возобновились сильные вспышки
Наука
 
29.11.2025
На Солнце возобновились сильные вспышки
На Солнце возобновились сильные вспышки
земля, российская академия наук, космос - риа наука, космос, солнце, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука, Космос, Солнце, Вспышки на Солнце
Вспышки на Солнце. 29 ноября 2025
Вспышки на Солнце. 29 ноября 2025
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сильные вспышки возобновились на Солнце впервые за почти две недели, в ночь на субботу звезда произвела целых три события класса М, сообщили в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Примерно с 01:00 по московскому времени, то есть около девяти часов назад, активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу три вспышки данного класса — первых с 16 ноября", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что самой сильной стала первая из них (произошла в 01:24 мск), ей был присвоен балл M5.9. При этом ученые не считают такие вспышки неожиданными, по их данным, выход на М-уровень должен был состояться еще вчера. Пока всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем три недели назад, когда появившиеся с обратной стороны Солнца активные центры "почти сразу, с порога" начали стрелять в разные стороны вспышками уровня X, что в результате привело к самым крупным магнитным бурям года.
«

"На этот раз ситуация выглядит чуть менее напряженной, но, с другой стороны, главные действующие лица прошлого спектакля еще находятся на обратной стороне звезды, а к Земле на разогрев пока выходят актеры второго плана", — добавили ученые.

В лаборатории объяснили, что наблюдать за происходящим на Солнце еще в течение двух-трех дней можно "в довольно расслабленном созерцательном состоянии". После этого, если энергия, запасенная в активном центре, не закончилась, нужно будет внимательно следить, какие из выбросов могут повлиять на Землю.
"Главная звезда сцены, область 4274, пока еще находится за краем Солнца, но, судя по всему, очень близко. Видимые на севере над левым краем Солнца вершины магнитных петель, скорее всего, принадлежат уже ей", — рассказали в лаборатории.
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос, Солнце, Вспышки на Солнце
 
 
