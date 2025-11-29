На Солнце возобновились сильные вспышки

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сильные вспышки возобновились на Солнце впервые за почти две недели, в ночь на субботу звезда произвела целых три события класса М, сообщили в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Примерно с 01:00 по московскому времени, то есть около девяти часов назад, активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу три вспышки данного класса — первых с 16 ноября", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что самой сильной стала первая из них (произошла в 01:24 мск), ей был присвоен балл M5.9. При этом ученые не считают такие вспышки неожиданными, по их данным, выход на М-уровень должен был состояться еще вчера. Пока всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем три недели назад, когда появившиеся с обратной стороны Солнца активные центры "почти сразу, с порога" начали стрелять в разные стороны вспышками уровня X, что в результате привело к самым крупным магнитным бурям года.

« "На этот раз ситуация выглядит чуть менее напряженной, но, с другой стороны, главные действующие лица прошлого спектакля еще находятся на обратной стороне звезды, а к Земле на разогрев пока выходят актеры второго плана", — добавили ученые.

В лаборатории объяснили, что наблюдать за происходящим на Солнце еще в течение двух-трех дней можно "в довольно расслабленном созерцательном состоянии". После этого, если энергия, запасенная в активном центре, не закончилась, нужно будет внимательно следить, какие из выбросов могут повлиять на Землю.