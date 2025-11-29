Рейтинг@Mail.ru
Чем закончится информационная война против России - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/rossiya-2058488128.html
Чем закончится информационная война против России
Чем закончится информационная война против России - РИА Новости, 29.11.2025
Чем закончится информационная война против России
На днях в Совете Федерации прошел круглый стол на тему: "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий". РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T08:00:00+03:00
2025-11-29T08:00:00+03:00
аналитика
россия
украина
европа
фрэнсис фукуяма
евросоюз
совет федерации рф
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058471030_0:0:1696:954_1920x0_80_0_0_a7ffdcc2b0403cefe53144b248abf3de.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2056942360.html
https://ria.ru/20251128/ssha-2058040124.html
https://ria.ru/20251128/moskva-2058161006.html
https://ria.ru/20251126/evropa-2057707158.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Александр Яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg
Александр Яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058471030_102:0:1573:1103_1920x0_80_0_0_e77b9b3534bb2436e7be0d6f3beecc8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, украина, европа, фрэнсис фукуяма, евросоюз, совет федерации рф, дело миндича
Аналитика, Россия, Украина, Европа, Фрэнсис Фукуяма, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Дело Миндича

Чем закончится информационная война против России

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Александр Яковенко
Все материалы
На днях в Совете Федерации прошел круглый стол на тему: "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий".
Состоявшееся обсуждение показало необходимость осознания, что беспрецедентный информационный накат, идущий против нас, является составной частью брошенного России Западом экзистенциального вызова — военно-политического, на уровне идентичности и истории. Победа на Украине означала бы начало конца Запада как исторического и политического сообщества, объединенного общими интересами элит и цивилизационно, на уровне мироощущения, враждебного России. Там это прекрасно понимают и будут биться, как это уже очевидно, до последнего.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
24 ноября, 08:00
Ситуацию дорисовывает то, что Европа и ее промышленный потенциал ускоренно превращаются в расходный материал американской реиндустриализации. Еще и поэтому европейские страны стремятся удержать Вашингтон в упряжке коллективного Запада, не дать ему уйти в свободный дрейф и нормализовать отношения с Россией в порядке ответа на неизбежную многополярность. Именно об этом говорит противодействие плану Трампа по Украине и ставка на большую войну в Европе, в стороне от которой, как они полагают, не сможет остаться Америка. Для начала им надо потянуть время до промежуточных выборов в США в ноябре следующего года — задача, как они надеются, им по плечу. Словом, западные элиты, и прежде всего европейские, бьются за свое выживание, за свои привилегии в глобальной системе, которую они контролируют. И без США контроль просто рухнет.
Это геополитический контекст информационного противоборства. Его существенное измерение — чисто информационного свойства. Затрагиваются такие базовые вещи, как плюрализм мнений, доступ к информации и сам принцип аргументированных дебатов. Все это отменяется, в том числе на законодательном уровне, в ЕС под предлогом необходимости запрета "российской дезинформации". По сути, медийно-информационное пространство самих западных стран и в той мере, в которой оно контролируется, закрывается. Конечно, в этом не сила, а слабость западных элит, которые уже сравнительно давно не в состоянии конкурировать на этом поле в своих странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
США с помощью российской нефти берут Европу за горло
28 ноября, 08:00
Это часть общего кризиса доверия электората к своему истеблишменту в целом и контролируемым им традиционным СМИ в частности. Началось все с неолиберальной экономической политики, финансиализации экономики и глобализации, которые ударили по западному обществу, подрывая сам принцип послевоенного "общественного договора", социально ориентированной экономики. На протестный электорат, представлявший раньше "молчаливое большинство", наклеили ярлык "крайне правых" и "популистов", создающих угрозу демократии и потому также не имеющих права голоса в общественных дебатах.
Что теперь происходит на этом поле в связи с украинским конфликтом? На выборах 2016 года Д. Трамп преодолел цензуру и другие рогатки традиционных СМИ, апеллируя к своему электорату через соцсети. Эту лакуну истеблишмент попытался закрыть в ходе президентства Дж. Байдена при активном потворстве IT-гигантов. Успех был временный. На западный электорат произвел впечатление и британский референдум по выходу из Евросоюза, который ударил по нарративу элит о безальтернативном "светлом будущем" солидарного Запада и его глобального доминирования. Конфликт на Украине, призванный прикончить Россию как главный источник альтернативных идей, ценностей и модели развития, только дал повод для закручивания западными элитами информационных гаек.
И тут инициатива Трампа по украинскому урегулированию, как и его заявления о том, что это "война Байдена и Зеленского", подрывает не только информационное единство Запада, но и сам Запад как политическое сообщество. Европейские союзники не дают сбросить себя как балласт в деле развития Америки в качественно новой, по-настоящему высококонкурентной глобальной среде. И этот диссонанс разрушителен для европейских элит. Тем более что они выступают за то, что совсем недавно ставили под сомнение: государственный суверенитет и территориальную целостность, которым противопоставлялись права человека, "безопасность личности" и право на "гуманитарные интервенции".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Страшная весть для Запада: Москва нацелилась на победу без войны
28 ноября, 08:00
Что мы имеем на выходе? Ситуация с Трампом и Украиной, а именно неизбежность нашей победы (вопреки еще недавней пропаганде элит о поражении России на поле боя!) прорывает информационную блокаду Запада на уровне сверки с фактами, которые, как шило в мешке, невозможно утаить. Наша победа и будет таким мегафактом, который нельзя будет скрыть, и тогда придется анализировать ее причины, включая первопричины конфликта, то есть в информационное поле попадет российский нарратив. Это распространяется на общую ситуацию нежелания и неспособности элит "сменить курс" где бы то ни было, прежде всего в острых вопросах внутреннего развития. Непропорциональное внимание к Украине, курс на милитаризацию и потакание агрессивному национализму Киева фактически возвращают Европу в межвоенный период.
Идет не только косвенная, но и прямая (через переписывание истории) реабилитация нацизма как специфического продукта западной цивилизации, проявления ее родимых пятен в форме расизма и того, что Фрэнсис Фукуяма назвал отказом признать "равенство человеческого достоинства". Так что других путей преодоления системного кризиса своего общества у западных элит нет. И Трамп, как к нему ни относиться, своей критикой европейских либерально-глобалистских элит (вспомним отповедь Дж. Д. Вэнса на Мюнхенской конференции в феврале) становится на сторону протестного большинства.
И последнее. Информационное поле стран мирового большинства стало главным местом столкновения нарративов России и стран Запада. Это пространство, которое активно расширялось в последние годы, становится новым информационным центром притяжения и открытости без ограничений и дезинформации, присущих странам Запада. Так что для России открываются новые возможности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Он должен уйти": Европа пошла войной на "главного союзника России"
26 ноября, 14:10
 
АналитикаРоссияУкраинаЕвропаФрэнсис ФукуямаЕвросоюзСовет Федерации РФДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала