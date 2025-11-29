Чем закончится информационная война против России

На днях в Совете Федерации прошел круглый стол на тему: "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий".

Состоявшееся обсуждение показало необходимость осознания, что беспрецедентный информационный накат, идущий против нас, является составной частью брошенного России Западом экзистенциального вызова — военно-политического, на уровне идентичности и истории. Победа на Украине означала бы начало конца Запада как исторического и политического сообщества, объединенного общими интересами элит и цивилизационно, на уровне мироощущения, враждебного России. Там это прекрасно понимают и будут биться, как это уже очевидно, до последнего.

Ситуацию дорисовывает то, что Европа и ее промышленный потенциал ускоренно превращаются в расходный материал американской реиндустриализации. Еще и поэтому европейские страны стремятся удержать Вашингтон в упряжке коллективного Запада, не дать ему уйти в свободный дрейф и нормализовать отношения с Россией в порядке ответа на неизбежную многополярность. Именно об этом говорит противодействие плану Трампа по Украине и ставка на большую войну в Европе, в стороне от которой, как они полагают, не сможет остаться Америка. Для начала им надо потянуть время до промежуточных выборов в США в ноябре следующего года — задача, как они надеются, им по плечу. Словом, западные элиты, и прежде всего европейские, бьются за свое выживание, за свои привилегии в глобальной системе, которую они контролируют. И без США контроль просто рухнет.

Это геополитический контекст информационного противоборства. Его существенное измерение — чисто информационного свойства. Затрагиваются такие базовые вещи, как плюрализм мнений, доступ к информации и сам принцип аргументированных дебатов. Все это отменяется, в том числе на законодательном уровне, в ЕС под предлогом необходимости запрета "российской дезинформации". По сути, медийно-информационное пространство самих западных стран и в той мере, в которой оно контролируется, закрывается. Конечно, в этом не сила, а слабость западных элит, которые уже сравнительно давно не в состоянии конкурировать на этом поле в своих странах.

Это часть общего кризиса доверия электората к своему истеблишменту в целом и контролируемым им традиционным СМИ в частности. Началось все с неолиберальной экономической политики, финансиализации экономики и глобализации, которые ударили по западному обществу, подрывая сам принцип послевоенного "общественного договора", социально ориентированной экономики. На протестный электорат, представлявший раньше "молчаливое большинство", наклеили ярлык "крайне правых" и "популистов", создающих угрозу демократии и потому также не имеющих права голоса в общественных дебатах.

Что теперь происходит на этом поле в связи с украинским конфликтом? На выборах 2016 года Д. Трамп преодолел цензуру и другие рогатки традиционных СМИ, апеллируя к своему электорату через соцсети. Эту лакуну истеблишмент попытался закрыть в ходе президентства Дж. Байдена при активном потворстве IT-гигантов. Успех был временный. На западный электорат произвел впечатление и британский референдум по выходу из Евросоюза, который ударил по нарративу элит о безальтернативном "светлом будущем" солидарного Запада и его глобального доминирования. Конфликт на Украине, призванный прикончить Россию как главный источник альтернативных идей, ценностей и модели развития, только дал повод для закручивания западными элитами информационных гаек.

И тут инициатива Трампа по украинскому урегулированию, как и его заявления о том, что это "война Байдена и Зеленского", подрывает не только информационное единство Запада, но и сам Запад как политическое сообщество. Европейские союзники не дают сбросить себя как балласт в деле развития Америки в качественно новой, по-настоящему высококонкурентной глобальной среде. И этот диссонанс разрушителен для европейских элит. Тем более что они выступают за то, что совсем недавно ставили под сомнение: государственный суверенитет и территориальную целостность, которым противопоставлялись права человека, "безопасность личности" и право на "гуманитарные интервенции".

Что мы имеем на выходе? Ситуация с Трампом и Украиной, а именно неизбежность нашей победы (вопреки еще недавней пропаганде элит о поражении России на поле боя!) прорывает информационную блокаду Запада на уровне сверки с фактами, которые, как шило в мешке, невозможно утаить. Наша победа и будет таким мегафактом, который нельзя будет скрыть, и тогда придется анализировать ее причины, включая первопричины конфликта, то есть в информационное поле попадет российский нарратив. Это распространяется на общую ситуацию нежелания и неспособности элит "сменить курс" где бы то ни было, прежде всего в острых вопросах внутреннего развития. Непропорциональное внимание к Украине, курс на милитаризацию и потакание агрессивному национализму Киева фактически возвращают Европу в межвоенный период.

Идет не только косвенная, но и прямая (через переписывание истории) реабилитация нацизма как специфического продукта западной цивилизации, проявления ее родимых пятен в форме расизма и того, что Фрэнсис Фукуяма назвал отказом признать "равенство человеческого достоинства". Так что других путей преодоления системного кризиса своего общества у западных элит нет. И Трамп, как к нему ни относиться, своей критикой европейских либерально-глобалистских элит (вспомним отповедь Дж. Д. Вэнса на Мюнхенской конференции в феврале) становится на сторону протестного большинства.