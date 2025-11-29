https://ria.ru/20251129/pvo-2058557706.html
Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Воронежской областью
Пять БПЛА уничтожены минувшей ночью над тремя районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
