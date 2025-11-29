Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Воронежской областью - РИА Новости, 29.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 29.11.2025
Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Воронежской областью
Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Воронежской областью
Пять БПЛА уничтожены минувшей ночью над тремя районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
2025
Новости
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
© РИА Новости / Павел Львов | Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пять БПЛА уничтожены минувшей ночью над тремя районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале.
Гусев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
На территории НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
 
 
