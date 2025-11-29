https://ria.ru/20251129/pushilin-2058647627.html
Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области
Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.11.2025
Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области
В Днепропетровской области на границе с ДНР расширяется буферная зона, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.11.2025
Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области
Пушилин: буферная зона увеличивается в Днепропетровской области на границе с ДНР
ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. В Днепропетровской области на границе с ДНР расширяется буферная зона, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области
, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск "Восток", — сказал он в интервью РИА Новости.
В четверг президент Владимир Путин рассказал, что бойцы группировки проломили оборону ВСУ и быстро продвигаются на границам Запорожской и Днепропетровской областей.
За последний месяц российские военные освободили множество населенных пунктов в Днепропетровской области. Среди них Тихое, Отрадное, Радостное, Нечаевка, Гай, Орестополь, Даниловка, Волчье.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, ВС России делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной для обеспечения безопасности.