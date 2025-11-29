Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. В Днепропетровской области на границе с ДНР расширяется буферная зона, сообщил глава республики Денис Пушилин.

« "Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области , что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск "Восток", — сказал он в интервью РИА Новости.

В четверг президент Владимир Путин рассказал, что бойцы группировки проломили оборону ВСУ и быстро продвигаются на границам Запорожской и Днепропетровской областей.

За последний месяц российские военные освободили множество населенных пунктов в Днепропетровской области. Среди них Тихое, Отрадное, Радостное, Нечаевка, Гай, Орестополь, Даниловка, Волчье.