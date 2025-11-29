Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 29.11.2025 (обновлено: 20:53 29.11.2025)
Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области
Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области
В Днепропетровской области на границе с ДНР расширяется буферная зона, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
днепропетровская область, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области

Пушилин: буферная зона увеличивается в Днепропетровской области на границе с ДНР

Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. В Днепропетровской области на границе с ДНР расширяется буферная зона, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск "Восток", — сказал он в интервью РИА Новости.
Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
22 ноября, 08:00
В четверг президент Владимир Путин рассказал, что бойцы группировки проломили оборону ВСУ и быстро продвигаются на границам Запорожской и Днепропетровской областей.
За последний месяц российские военные освободили множество населенных пунктов в Днепропетровской области. Среди них Тихое, Отрадное, Радостное, Нечаевка, Гай, Орестополь, Даниловка, Волчье.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, ВС России делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной для обеспечения безопасности.
Специальная военная операция на Украине
 
 
