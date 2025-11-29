Рейтинг@Mail.ru
Жительница Дагестана 10 лет получала выплаты по лжеинвалидности дочери - РИА Новости, 29.11.2025
00:00 29.11.2025
Жительница Дагестана 10 лет получала выплаты по лжеинвалидности дочери
происшествия
республика дагестан
россия
махачкала
республика дагестан
россия
махачкала
происшествия, республика дагестан, россия, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Махачкала

Жительница Дагестана 10 лет получала выплаты по лжеинвалидности дочери

МАХАЧКАЛА, 28 ноя - РИА Новости. Жительница Дагестана, которая мошенническим способом добилась установления инвалидности своей дочери и 10 лет незаконно получала социальные выплаты, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)… Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2015 году женщина с помощью подложных документов добилась незаконного установления инвалидности своей малолетней дочери. В результате с тех пор и до сентября 2025 года она незаконно получила пенсионные и иные соцвыплаты на общую сумму более 3 миллионов рублей.
Прокуратура проверит родителей подростков из рехаба в Истре
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМахачкала
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
