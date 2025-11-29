Жительница Дагестана 10 лет получала выплаты по лжеинвалидности дочери

По данным следствия, в 2015 году женщина с помощью подложных документов добилась незаконного установления инвалидности своей малолетней дочери. В результате с тех пор и до сентября 2025 года она незаконно получила пенсионные и иные соцвыплаты на общую сумму более 3 миллионов рублей.