https://ria.ru/20251129/peterburg-2058575914.html
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся - РИА Новости, 29.11.2025
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся
Пациент скорой помощи в Санкт-Петербурге избил фельдшера, оказывавшего ему помощь, и скрылся, правоохранители ищут напавшего, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:21:00+03:00
2025-11-29T10:21:00+03:00
2025-11-29T10:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_0:165:3056:1883_1920x0_80_0_0_2c27b31cd9c43037135d637cca2456b6.jpg
https://ria.ru/20250317/peterburg-2005471383.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_53fc227883b9ceba3512e24418459882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся
В Петербурге мужчина избил оказывавшего ему помощь фельдшера скорой и скрылся
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Пациент скорой помощи в Санкт-Петербурге избил фельдшера, оказывавшего ему помощь, и скрылся, правоохранители ищут напавшего, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу днем в полицию Невского района поступило сообщение о том, что на Народной улице на бригаду скорой помощи напал мужчина, после чего скрылся. Избитый 27-летний фельдшер с травмами, в состоянии средней степени тяжести, был доставлен в медучреждение.
"Полиция установила, что около 11.00 у дома 100 по Народной улице в автомобиле "скорой " во время оказания помощи на медика напал пациент", – говорится в сообщении
.
Правоохранители ищут напавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.