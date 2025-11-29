В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся

Как отмечается, в пятницу днем в полицию Невского района поступило сообщение о том, что на Народной улице на бригаду скорой помощи напал мужчина, после чего скрылся. Избитый 27-летний фельдшер с травмами, в состоянии средней степени тяжести, был доставлен в медучреждение.