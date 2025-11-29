Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся - РИА Новости, 29.11.2025
10:21 29.11.2025
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся - РИА Новости, 29.11.2025
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся
Пациент скорой помощи в Санкт-Петербурге избил фельдшера, оказывавшего ему помощь, и скрылся, правоохранители ищут напавшего, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2025
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся

В Петербурге мужчина избил оказывавшего ему помощь фельдшера скорой и скрылся

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Пациент скорой помощи в Санкт-Петербурге избил фельдшера, оказывавшего ему помощь, и скрылся, правоохранители ищут напавшего, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу днем в полицию Невского района поступило сообщение о том, что на Народной улице на бригаду скорой помощи напал мужчина, после чего скрылся. Избитый 27-летний фельдшер с травмами, в состоянии средней степени тяжести, был доставлен в медучреждение.
"Полиция установила, что около 11.00 у дома 100 по Народной улице в автомобиле "скорой " во время оказания помощи на медика напал пациент", – говорится в сообщении.
Правоохранители ищут напавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи
17 марта, 12:47
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
