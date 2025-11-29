Рейтинг@Mail.ru
Вучич сообщил об обещаниях Орбана насчет энергетики Сербии - РИА Новости, 29.11.2025
19:17 29.11.2025
Вучич сообщил об обещаниях Орбана насчет энергетики Сербии
Вучич сообщил об обещаниях Орбана насчет энергетики Сербии
Вучич сообщил об обещаниях Орбана насчет энергетики Сербии
Премьер Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву и встречи с российским лидером Владимиром Путиным снова пообещал помочь энергетической безопасности Сербии,... РИА Новости, 29.11.2025
Вучич сообщил об обещаниях Орбана насчет энергетики Сербии

Вучич: Орбан после визита в Москву обещал помочь энергетике Сербии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву и встречи с российским лидером Владимиром Путиным снова пообещал помочь энергетической безопасности Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.
Встреча Путина с Орбаном прошла в пятницу в Кремле. По ее итогам вице-премьер РФ Александр Новак, который участвовал в переговорах, сказал, что возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на встрече.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Орбан анонсировал заключение крупных сделок после переговоров в Москве
Вчера, 15:29
"С премьером Венгрии Виктором Орбаном разговаривал по телефону, продолжая содержательный диалог, начатый позавчера в Суботице. Как и обещал, он оповестил меня о своей вчерашней встрече в Москве. Он снова отметил, что Венгрия поможет энергетической стабильности Сербии. Добрососедские отношения Сербии и Венгрии много значат обеим нашим странам и народам", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская).
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в среду провел переговоры в Белграде с главой минэнерго Дубравкой Джедович-Ханданович. Он сообщил, что венгерская компания MOL вдвое увеличила поставки нефтепродуктов в Сербию в 2025 году на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии" (NIS) и готова увеличить их в 2,5 раза. Он также подчеркнул, что необходимо как можно скорее построить нефтепровод от Венгрии к Сербии для ее подключения к поставкам сырья из "Дружбы".
Глава минэнерго Сербии заявила в пятницу, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сербии, принадлежащий российско-сербской NIS продолжит работу в ограниченном режиме до 2 декабря в ожидании ответа минфина США по приостановке санкций в отношении компании.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Орбан заявил, что Венгрия и Россия выполняют все договоренности с 2009 года
Вчера, 16:37
Скупщина (парламент) Сербии также в пятницу обсуждала пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент Сербии Александр Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
"Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS без права на оперативную деятельность.
Вучич 21 ноября сообщил, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он заявил, что нынешние сербские власти не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции Соединенных Штатов против компании не отразились на гражданах.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Стало известно меню ужина Орбана в ресторане русской кухни
28 ноября, 23:39
Президент Сербии 25 ноября подчеркнул, что санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" грозят проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности страны, а компания не сможет проводить и принимать платежи, брать кредиты, граждане не смогут оплачивать топливо на АЗС банковскими картами, сотрудники - получать зарплаты.
Национальный банк Сербии во вторник предупредил, что остановит все финансовые операции, относящиеся к NIS, если компания не получит лицензию на оперативную деятельность до 13 февраля.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Встреча Путина с Виктором Орбаном. Полное видео - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения
28 ноября, 17:37
 
В миреСербияСШААлександр ВучичВиктор ОрбанВенгрияВладимир ПутинНефтяная индустрия СербииГазпром
 
 
