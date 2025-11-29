Рейтинг@Mail.ru
"Мира не будет". В США забили тревогу из-за плана НАТО против России
16:15 29.11.2025 (обновлено: 22:14 29.11.2025)
"Мира не будет". В США забили тревогу из-за плана НАТО против России
"Мира не будет". В США забили тревогу из-за плана НАТО против России - РИА Новости, 29.11.2025
"Мира не будет". В США забили тревогу из-за плана НАТО против России
"Мира не будет". В США забили тревогу из-за плана НАТО против России

Дэвис: НАТО саботирует мирный план США по Украине

Саммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют сорвать мирный процесс на Украине, исключив принцип нерасширения НАТО из плана президента США Дональда Трампа, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"<…> Именно в этот момент лидеры НАТО саботировали усилия Трампа по прекращению конфликта. Я указываю на Марка Рютте и Урсулу фон дер Ляйен, которые ясно дали понять: мира не будет — только препятствия", — сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по Украине, передает Bloomberg
Вчера, 03:55
Эксперт подчеркнул, что именно перспектива вступления Украины в НАТО послужила одной из причин начала СВО, но лидеры альянса намеренно выступают против запрета членства в ней для Киева.
"Я называю это тем, что есть: отравленной пилюлей, призванной помешать миру", — заключил он.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России
Вчера, 15:24
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
