"Мира не будет". В США забили тревогу из-за плана НАТО против России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют сорвать мирный процесс на Украине, исключив принцип нерасширения НАТО из плана президента США Дональда Трампа, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"<…> Именно в этот момент лидеры НАТО саботировали усилия Трампа по прекращению конфликта. Я указываю на Марка Рютте и Урсулу фон дер Ляйен, которые ясно дали понять: мира не будет — только препятствия", — сказал он.
"Я называю это тем, что есть: отравленной пилюлей, призванной помешать миру", — заключил он.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.