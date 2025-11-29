В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в 1998 году

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве девушки из корыстных побуждений в 1998 году на севере Москвы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России.

"Следователями столичного СК раскрыто жестокое убийство девушки, совершенное в 1998 году на севере Москвы … По ходатайству следствия Головинским районным судом города Москвы ему (фигуранту - ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "з" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений".

По данным следствия, вечером 30 декабря 1998 года фигурант находился в гостях у своей знакомой на Ленинградском шоссе в Москве, в квартире, в которой регулярно находились крупные суммы наличных денег.

"Девушка собиралась отпраздновать новогодний корпоратив с коллегами и стала просить фигуранта покинуть квартиру. В ответ он схватил молоток и нанес ей не менее 19 ударов по голове. От полученных повреждений 31-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

После этого злоумышленник похитил из квартиры не менее 14 тысяч долларов США и скрылся.

Отмечается, что на первоначальном этапе следствия установить местонахождение и подтвердить причастность фигуранта к совершению преступления не представилось возможным. Однако в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет следователи и полицейские допросили свидетелей, проживающих в разных городах России. Также были изучены ранее собранные доказательства, в том числе дополнительно проверены по базам учета отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления.

"В ходе их проверки выяснилось, что следы принадлежат жителю Санкт-Петербурга . Следствием установлено, что фигурант до 2015 года проживал на территории России, используя паспорт СССР , и вел скрытый образ жизни", - рассказали в СК.

Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его.