Трамп пытается максимально надавить на Мадуро, считает эксперт

"То есть, фактически, они сопровождают заявления конкретными акциями. Это в определенный момент может привести к тому, что США невозможно будет повернуть назад, и даже если они сейчас все еще не собираются переводить ситуацию в военную плоскость, в какой-то момент, им может будет слишком тяжело отступить, потому что слишком много шагов было сделано, и будет поздно. Решение о войне, как мне кажется, еще не принято, но ситуация становится все более и более опасной. Она идет к тому моменту, когда точка невозврата может быть пройдена", - резюмировал он.