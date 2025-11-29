Трамп пытается максимально надавить на Мадуро, считает эксперт

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой стоит рассматривать как попытку максимально надавить на президента страны Николаса Мадуро и поднять ставки в преддверии возможных переговоров, сказал в беседе с РИА Новости директор Центра ибероамериканских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, профессор РАН, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.
"Заявление Трампа я бы рассматривал как очередной шаг в нагнетании эскалации и как средство максимального давления на Венесуэлу. Рассматривал бы я это в комплексе с недавней публикацией New York Times, в которой, среди прочего, говорится о том, что какие-то переговоры идут и даже якобы планируется проведение раунда переговоров на территории США", - отметил эксперт.
Это тактика Трампа – максимально повысить ставки, надавить на партнера по переговорам, а затем представить это как свою победу, считает Хейфец.
Эксперт также указал на недавние заявления Кубы о том, что США предпринимают активную кампанию по созданию радиоэлектронных помех и движению транспорта в Карибском море.
"То есть, фактически, они сопровождают заявления конкретными акциями. Это в определенный момент может привести к тому, что США невозможно будет повернуть назад, и даже если они сейчас все еще не собираются переводить ситуацию в военную плоскость, в какой-то момент, им может будет слишком тяжело отступить, потому что слишком много шагов было сделано, и будет поздно. Решение о войне, как мне кажется, еще не принято, но ситуация становится все более и более опасной. Она идет к тому моменту, когда точка невозврата может быть пройдена", - резюмировал он.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в четверг сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.