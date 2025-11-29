Рейтинг@Mail.ru
Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК
16:15 29.11.2025 (обновлено: 18:29 29.11.2025)
Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК
Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК
Казахстан перенаправит экспорт нефти после атаки ВСУ на выносной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба Минэнерго... РИА Новости, 29.11.2025
Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК

Минэнерго Казахстана назвало атаку ВСУ на КТК угрозой мировой энергобезопасности

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. Казахстан перенаправит экспорт нефти после атаки ВСУ на выносной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
«
"В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты", — говорится в релизе.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК
2 июня, 16:06
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле правительства Казахстана. Там также назвали атаки на гражданские объекты критической инфраструктуры недопустимыми.
"Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая республику Казахстан", — добавили в министерстве.
Нефтеперекачивающая станция - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины
18 июня, 17:05
По данным пресс-службы консорциума, ночью в субботу выносной причал ВПУ-2 под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет, предварительно, нефть не попала в Черное море.

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал КТК.

Он обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным "Казтрансойла", объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил более 4,2 миллиона тонн.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британские спецслужбы спланировали удары по КТК, заявил Бортников
16 октября, 09:15

Атаки ВСУ на объекты консорциума

Предыдущий налет дронов произошел во вторник, тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.
В конце сентября противник ударил по офису консорциума в центре города, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия видит подрывную работу Киева на международное совместное предприятие. Он назвал удары по мирной энергической инфраструктуре террористическими.
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
24 сентября, 17:30
 
КазахстанКазТрансОйлЭкономикаКаспийский Трубопроводный Консорциум-Р
 
 
