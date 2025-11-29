Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК

АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. Казахстан перенаправит экспорт нефти после атаки ВСУ на выносной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила Казахстан перенаправит экспорт нефти после атаки ВСУ на выносной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

« "В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты", — говорится в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле правительства Казахстана. Там также назвали атаки на гражданские объекты критической инфраструктуры недопустимыми.

"Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая республику Казахстан", — добавили в министерстве.

По данным пресс-службы консорциума, ночью в субботу выносной причал ВПУ-2 под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет, предварительно, нефть не попала в Черное море.

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал КТК.

Он обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным "Казтрансойла", объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил более 4,2 миллиона тонн.

Атаки ВСУ на объекты консорциума

Предыдущий налет дронов произошел во вторник, тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.

В конце сентября противник ударил по офису консорциума в центре города, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА.