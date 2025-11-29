Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с хаосом в интернет-пространстве

ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления борьбы с хаосом в сети для построения чистого и здорового интернет-пространства.

Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая 28 ноября провело учебный семинар по теме управления интернет-средой. В рамках семинара выступил с речью председатель Китая Си Цзиньпин

Си Цзиньпин, слова которого приводит официальный сайт Госсовета КНР, подчеркнул, что управление экосистемой интернет-пространства связано с национальным развитием и безопасностью, а также жизненно важными интересами народа.

"Необходимо усилить руководство онлайн-платформами, гражданской журналистикой и мультиканальными онлайн-организациями, побуждая их брать на себя социальную ответственность и осознанно становиться распространителями позитивной энергии", - сказал китайский лидер.

Глава КНР отметил, что "чистый источник порождает чистый поток", подчеркнув важность формирования интернет-среды с общепринятыми ценностями и новыми тенденциями времени, превращая интернет в важную площадку для морального совершенствования и распространения культурного наследия.

"Онлайн-хаос развращает общественную мораль и ущемляет интересы масс, необходимо решительно обнажить меч и нанести твердый удар", - добавил он.

Власти Китая в последние несколько лет последовательно усиливают меры контроля в интернет-пространстве. Ранее в октябре управление по вопросам киберпространства Китая сообщило, что запустило двухмесячную общенациональную кампанию для устранения хаоса и усиления контроля в сфере донатов за стримы. По данным регулятора, кампания сосредоточится на частных стримах и групповых развлекательных трансляциях, в ходе которых зрители чаще всего переводят деньги, и порой речь может идти о довольно значительных суммах.