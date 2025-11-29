Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с хаосом в интернет-пространстве - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/internet-2058580013.html
Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с хаосом в интернет-пространстве
Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с хаосом в интернет-пространстве - РИА Новости, 29.11.2025
Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с хаосом в интернет-пространстве
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления борьбы с хаосом в сети для построения чистого и здорового интернет-пространства. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T11:04:00+03:00
2025-11-29T11:04:00+03:00
технологии
китай
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_62c321b61b834e01238810f73cd5eeaa.jpg
https://ria.ru/20250426/ii-2013543232.html
https://ria.ru/20251127/kitaj-2057897542.html
https://ria.ru/20250417/uchenye-2011762833.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4abc0642c5607f998626472d9367bfdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, си цзиньпин
Технологии, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с хаосом в интернет-пространстве

Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с хаосом в интернете

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления борьбы с хаосом в сети для построения чистого и здорового интернет-пространства.
Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая 28 ноября провело учебный семинар по теме управления интернет-средой. В рамках семинара выступил с речью председатель Китая Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Си Цзиньпин заявил, что технологии ИИ несут беспрецедентные риски
26 апреля, 07:01
Си Цзиньпин, слова которого приводит официальный сайт Госсовета КНР, подчеркнул, что управление экосистемой интернет-пространства связано с национальным развитием и безопасностью, а также жизненно важными интересами народа.
"Необходимо усилить руководство онлайн-платформами, гражданской журналистикой и мультиканальными онлайн-организациями, побуждая их брать на себя социальную ответственность и осознанно становиться распространителями позитивной энергии", - сказал китайский лидер.
Глава КНР отметил, что "чистый источник порождает чистый поток", подчеркнув важность формирования интернет-среды с общепринятыми ценностями и новыми тенденциями времени, превращая интернет в важную площадку для морального совершенствования и распространения культурного наследия.
"Онлайн-хаос развращает общественную мораль и ущемляет интересы масс, необходимо решительно обнажить меч и нанести твердый удар", - добавил он.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Китай выступил за создание глобальной системы управления для новых областей
27 ноября, 06:56
Власти Китая в последние несколько лет последовательно усиливают меры контроля в интернет-пространстве. Ранее в октябре управление по вопросам киберпространства Китая сообщило, что запустило двухмесячную общенациональную кампанию для устранения хаоса и усиления контроля в сфере донатов за стримы. По данным регулятора, кампания сосредоточится на частных стримах и групповых развлекательных трансляциях, в ходе которых зрители чаще всего переводят деньги, и порой речь может идти о довольно значительных суммах.
В сентябре китайские власти запустили кампанию по устранению преднамеренных провокаций отрицательных эмоций в интернете для борьбы с распространением панических настроений, теориями заговора, фальсификациями официальных заявлений властей. В июле Китай запустил кампанию по улучшению интернет-среды для несовершеннолетних, которая направлена на устранение контента, который угрожает физическому и психологическому здоровью детей.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Ученые из Китая разработали флешку с самой быстрой в мире скоростью записи
17 апреля, 11:09
 
ТехнологииКитайСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала