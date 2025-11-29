Исследование показало, сколько россиян пользуются ИИ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Искусственным интеллектом (ИИ) в России пользуется больше женщин, чем мужчин, при этом основной аудиторией является молодежь до 24 лет, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС AdTech" и "Медиалогия".

"Среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% - мужчины... Среди россиян, которые регулярно пользуются нейросетями, больше всего людей до 24 лет (25%) и в возрасте 35-44 лет (22%)", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компаний.

Отмечается, что реже их используют люди от 25 до 34 лет и от 45 до 54 лет. Нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому больше 55 и 65 лет, каждый десятый использует их регулярно.

По подсчетам аналитиков, в среднем пользователи нейросетей проводят около пяти минут, работая с текстом, и примерно 13 минут - создавая изображения. При этом каждый десятый пользователь ИИ работает на себя, инвестирует или имеет собственный бизнес, а каждый третий имеет доход выше среднего.