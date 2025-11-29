Гаибова переизбрали на пост президента Европейского гимнастического союза

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов переизбран на пост президента Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщается в соцсетях организации.
Конгресс European Gymnastics проходит с 28 по 29 ноября в Праге.
Гаибов был избран на свой третий и заключительный срок президентства European Gymnastics, сообщается на официальной странице организации в Facebook*.
В пятницу конгресс European Gymnastics проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее European Gymnastics не допускал атлетов из России на официальные европейские соревнования, несмотря на то что Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
European Gymnastics допустил россиян до соревнований
28 ноября, 15:37