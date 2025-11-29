Рейтинг@Mail.ru
Ермак был вне себя, уходя в отставку, сообщает Economist
22:17 29.11.2025 (обновлено: 22:33 29.11.2025)
Ермак был вне себя, уходя в отставку, сообщает Economist
Ермак был вне себя, уходя в отставку, сообщает Economist - РИА Новости, 29.11.2025
Ермак был вне себя, уходя в отставку, сообщает Economist
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был "вне себя", уходя в отставку с поста, пишет британское издание Economist со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.11.2025
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Ермак был вне себя, уходя в отставку, сообщает Economist

Economist: Ермак был вне себя, уходя в отставку с поста главы офиса Зеленского

© Getty Images / AnadoluАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был "вне себя", уходя в отставку с поста, пишет британское издание Economist со ссылкой на источники.
"Днем (28 ноября - ред.) Зеленский подтвердил отставку и сообщил о серьезной перетасовке системы. Инсайдеры рассказали, что советник (Ермак - ред.) был "вне себя", принимая свою судьбу", - говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
СМИ узнали о "горе" Зеленского из-за Ермака
Вчера, 21:29
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский и Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Еще ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком
Вчера, 19:58
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Медведчук высказался о будущем Зеленского на фоне отставки Ермака
Вчера, 20:23
 
