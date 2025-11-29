МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - продолжение процесса крушения власти в Киеве и партии войны вокруг украинского конфликта, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
"Отставка Ермака является продолжением процесса крушения власти Зеленского и партии войны вокруг украинского конфликта", - сказал агентству Медведчук.