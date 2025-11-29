Отставка Ермака ослабит позицию Зеленского на переговорах, считает эксперт

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Отставка Андрея Ермака с поста руководителя офиса Владимира Зеленского ослабит позицию главы киевского режима на переговорах по урегулированию украинского конфликта, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры политологии Ливерпульского университета Эндрю Роу-Крайнз.
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в субботу исключил влияние отставки Ермака на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что переговоры - это командная работа: если один человек выбывает, механизм не меняется.
"Неизбежно, что потеря (Ермака - ред.) при таких обстоятельствах ослабит Зеленского", - сказал агентству эксперт.
По мнению доцента кафедры политологии, на фоне скандала с отставкой Ермака западным партнерам будет сложнее воспринимать главу киевского режима всерьез.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.