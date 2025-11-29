Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем, сообщил депутат Рады

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины, однако командиры отказываются его брать в свои части, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Американская газета New York Post ранее опубликовала материал, в котором утверждалось о заявлении Ермака якобы уйти на фронт.
"Андрей Ермак, изгнанный из офиса управления "країною мрії" (на русском "страной мечты" – ред.), вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение Мадьяра (командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди – ред.). Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского, но командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе. Формально он уже там, но конкретного места службы у него нет. Статус промежуточный: в распоряжении Мадьяра, но вне подразделения и без задач", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он также считает, что Ермак фактически прячется от следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), пытаясь пересидеть турбулентность в зоне, куда детективы физически не могут просто так прийти с повесткой и обысками.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.