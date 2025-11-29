Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем, сообщил депутат Рады

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины, однако командиры отказываются его брать в свои части, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.