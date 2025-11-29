Рейтинг@Mail.ru
Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 29.11.2025
15:51 29.11.2025
Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем, сообщил депутат Рады
Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины, однако...
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем, сообщил депутат Рады

Дубинский: Ермак выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины, однако командиры отказываются его брать в свои части, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Американская газета New York Post ранее опубликовала материал, в котором утверждалось о заявлении Ермака якобы уйти на фронт.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Раде исключили влияние отставки Ермака на переговоры по Украине
Вчера, 15:38
"Андрей Ермак, изгнанный из офиса управления "країною мрії" (на русском "страной мечты" – ред.), вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение Мадьяра (командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди – ред.). Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского, но командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе. Формально он уже там, но конкретного места службы у него нет. Статус промежуточный: в распоряжении Мадьяра, но вне подразделения и без задач", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он также считает, что Ермак фактически прячется от следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), пытаясь пересидеть турбулентность в зоне, куда детективы физически не могут просто так прийти с повесткой и обысками.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Раде прокомментировали заявление Ермака о якобы уходе на фронт
Вчера, 15:28
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
