Решение по Ермаку было принято слишком поздно, пишет CNN - РИА Новости, 29.11.2025
15:26 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ermak-2058615434.html
Решение по Ермаку было принято слишком поздно, пишет CNN
в мире
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
Решение по Ермаку было принято слишком поздно, пишет CNN

CNN: после отставки Ермака украинцы будут спрашивать, что знал Зеленский

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Решение по уволенному с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку было принято слишком поздно, многие украинцы будут спрашивать, что главе киевского режима было известно, сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего правительственного чиновника.
В пятницу CNN назвал отставку Ермака серьезным кризисом, осложняющим позицию украинского руководства на пути к важным мирным переговорам с США, и такое развитие событий "особенно неловко для Зеленского". Канал также описал ситуацию как "серьезный кризис" для киевского режима.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Умеров возглавил делегацию для переговоров с США и Россией вместо Ермака
Вчера, 13:34
"Бывший правительственный чиновник сказал, что решение было принято слишком поздно, утверждая, что многие украинцы теперь будут спрашивать, что Зеленскому было известно о действиях Ермака", - говорится в публикации телеканала.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Эксперт: Ермак знает всех коррупционеров в ЕС, получавших "откаты" от Киева
Вчера, 12:41
 
В миреУкраинаСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
