Решение по Ермаку было принято слишком поздно, пишет CNN

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Решение по уволенному с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку было принято слишком поздно, многие украинцы будут спрашивать, что главе киевского режима было известно, сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего правительственного чиновника.
В пятницу CNN назвал отставку Ермака серьезным кризисом, осложняющим позицию украинского руководства на пути к важным мирным переговорам с США, и такое развитие событий "особенно неловко для Зеленского". Канал также описал ситуацию как "серьезный кризис" для киевского режима.
"Бывший правительственный чиновник сказал, что решение было принято слишком поздно, утверждая, что многие украинцы теперь будут спрашивать, что Зеленскому было известно о действиях Ермака", - говорится в публикации телеканала.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.