Депутат Рады высмеял Ермака, решившего после отставки отправиться на фронт

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский высмеял уволенного с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который намерен отправиться на фронт, и поинтересовался, возьмет ли тот с собой бракованный бронежилет и золотой унитаз.
Американская газета New York Post ранее опубликовала материал, в котором утверждалось о заявлении Ермака якобы уйти на фронт.
«
"Интересно, взял ли с собой бронежилет из тех бракованных, что он с (секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом - ред.) Умеровым закупали для солдат? Или поехал туда, где нет фортификаций, потому что он с Зеленским и (бизнесменом Тимуром - ред.) Миндичем... (украли - ред.) на них деньги? Или может едет в Карпатские леса производить ракету Фламинго? Или прихватил с собой золотой унитаз?" - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
28 ноября, 21:38