Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады высмеял Ермака, решившего после отставки отправиться на фронт - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ermak-2058572784.html
Депутат Рады высмеял Ермака, решившего после отставки отправиться на фронт
Депутат Рады высмеял Ермака, решившего после отставки отправиться на фронт - РИА Новости, 29.11.2025
Депутат Рады высмеял Ермака, решившего после отставки отправиться на фронт
Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский высмеял уволенного с поста главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T09:50:00+03:00
2025-11-29T09:50:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
александр дубинский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058567104_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_24e3da5396f92a62f88bd2444e2b22a3.jpg
https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058518662.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058567104_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c290a41b9176656577695780e17780f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Дело Миндича
Депутат Рады высмеял Ермака, решившего после отставки отправиться на фронт

Депутат Рады Дубинский высмеял Ермака, решившего после отставки пойти на фронт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский высмеял уволенного с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который намерен отправиться на фронт, и поинтересовался, возьмет ли тот с собой бракованный бронежилет и золотой унитаз.
Американская газета New York Post ранее опубликовала материал, в котором утверждалось о заявлении Ермака якобы уйти на фронт.
«

"Интересно, взял ли с собой бронежилет из тех бракованных, что он с (секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом - ред.) Умеровым закупали для солдат? Или поехал туда, где нет фортификаций, потому что он с Зеленским и (бизнесменом Тимуром - ред.) Миндичем... (украли - ред.) на них деньги? Или может едет в Карпатские леса производить ракету Фламинго? Или прихватил с собой золотой унитаз?" - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
28 ноября, 21:38
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала