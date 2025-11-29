Депутат Рады высмеял Ермака, решившего после отставки отправиться на фронт

«

"Интересно, взял ли с собой бронежилет из тех бракованных, что он с (секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом - ред.) Умеровым закупали для солдат? Или поехал туда, где нет фортификаций, потому что он с Зеленским и (бизнесменом Тимуром - ред.) Миндичем... (украли - ред.) на них деньги? Или может едет в Карпатские леса производить ракету Фламинго? Или прихватил с собой золотой унитаз?" - написал Дубинский в своем Telegram-канале.