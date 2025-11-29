Ереван и Анкара обсудили возможности диверсификации рынков

ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что обсудил в Стамбуле с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы возможности диверсификации рынков и расширения двусторонних экономических интересов.

"В ходе беседы были рассмотрены возможности диверсификации рынков, формирования новых логистических маршрутов и расширения взаимных экономических интересов", - написал Папоян в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, в ходе встречи была подчеркнута важность регулярных контактов между Арменией Турцией и подтверждена готовность продолжать диалог.

"Турецкий министр высоко оценил недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию, подчеркнув его положительное влияние на развитие двусторонних отношений. Мы обсудили возможности возобновления железнодорожного сообщения Карс–Гюмри, новые экономические, логистические и торговые возможности, открывающиеся для обеих стран в рамках проекта "Маршрут Трампа", - отметил Папоян.

Он сообщил, что обсуждались также вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности, совместной борьбы болезнями животных и страхования урожая.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары . Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене

Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.

Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".

Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.