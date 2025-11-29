В Днепропетровске прогремели новые взрывы

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
"В Днепропетровске снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
