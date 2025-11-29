https://ria.ru/20251129/chislo-2058590988.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде выросло до пяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде выросло до пяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде выросло до пяти, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2025
