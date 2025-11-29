Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде выросло до пяти - РИА Новости, 29.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 29.11.2025 (обновлено: 13:06 29.11.2025)
Число пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде выросло до пяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде выросло до пяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде выросло до пяти, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2025
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Число пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде выросло до пяти

ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде выросло до пяти, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале.
Так, появилась информация о двух раненых женщинах 2007 и 1948 годов рождения и одном мужчине 1964 года рождения.
"Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Принято решение о госпитализации", — говорится в сообщении властей.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что пострадали два человека.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Волгограде рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
