Рейтинг@Mail.ru
Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 29.11.2025 (обновлено: 11:44 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/chislo-2058584161.html
Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек
Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек - РИА Новости, 29.11.2025
Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек
Не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитвах", который обрушился на Шри-Ланку, сообщил шри-ланкийский Центр по управлению стихийными... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T11:38:00+03:00
2025-11-29T11:44:00+03:00
происшествия
шри-ланка
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058585528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34d75138bec6160777af47274bea728b.jpg
https://ria.ru/20251128/rst-2058386843.html
https://ria.ru/20251129/indonezija-2058569664.html
шри-ланка
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058585528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b7da9945a0bf059130e697b0d494163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шри-ланка, индия
Происшествия, Шри-Ланка, Индия
Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек

На Шри-Ланке из-за циклона «Дитвах» погибли 123 человека

© AP Photo / Eranga JayawardenaПоследствия тропического циклона "Дитвах" на Шри-Ланке
Последствия тропического циклона Дитвах на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Последствия тропического циклона "Дитвах" на Шри-Ланке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя - РИА Новости. Не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитвах", который обрушился на Шри-Ланку, сообщил шри-ланкийский Центр по управлению стихийными бедствиями.
"Число погибших в результате неблагоприятных погодных условий по всей стране за последние несколько дней возросло до 123. Еще 130 человек числятся пропавшими без вести", - сообщило ведомство.
Шри-Ланка, Пасикуда, рыбацкие лодки - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Союз туриндустрии рассказал о ситуации с российскими туристами на Шри-Ланке
28 ноября, 15:41
По данным центра, из-за последствий циклона пострадали в общей сложности 373,4 тысячи человек. Более 43,9 тысячи были перемещены во временные центры.
Президент Шри-Ланки Анура Диссанаяке поручил армии оказать немедленную помощь пострадавшим, для участия в спасательных работах уже направлено более 20,5 тысячи военнослужащих.
Департамент метеорологии сообщил, что к 30 ноября ожидается значительное ослабление осадков в связи с тем, что циклон "Дитвах" продолжает двигаться от Шри-Ланки в сторону Индии.
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек
Вчера, 09:25
 
ПроисшествияШри-ЛанкаИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала