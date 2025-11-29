Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя - РИА Новости. Не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитвах", который обрушился на Шри-Ланку, сообщил шри-ланкийский Центр по управлению стихийными бедствиями.

"Число погибших в результате неблагоприятных погодных условий по всей стране за последние несколько дней возросло до 123. Еще 130 человек числятся пропавшими без вести", - сообщило ведомство.

По данным центра, из-за последствий циклона пострадали в общей сложности 373,4 тысячи человек. Более 43,9 тысячи были перемещены во временные центры.

Президент Шри-Ланки Анура Диссанаяке поручил армии оказать немедленную помощь пострадавшим, для участия в спасательных работах уже направлено более 20,5 тысячи военнослужащих.