Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек
Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек - РИА Новости, 29.11.2025
Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек
Не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитвах", который обрушился на Шри-Ланку, сообщил шри-ланкийский Центр по управлению стихийными... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29
2025-11-29T11:38:00+03:00
2025-11-29T11:44:00+03:00
происшествия
шри-ланка
индия
шри-ланка
индия
Новости
ru-RU
Число жертв тропического циклона на Шри-Ланке возросло до 123 человек
На Шри-Ланке из-за циклона «Дитвах» погибли 123 человека
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя - РИА Новости. Не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитвах", который обрушился на Шри-Ланку, сообщил шри-ланкийский Центр по управлению стихийными бедствиями.
"Число погибших в результате неблагоприятных погодных условий по всей стране за последние несколько дней возросло до 123. Еще 130 человек числятся пропавшими без вести", - сообщило ведомство.
По данным центра, из-за последствий циклона пострадали в общей сложности 373,4 тысячи человек. Более 43,9 тысячи были перемещены во временные центры.
Президент Шри-Ланки
Анура Диссанаяке поручил армии оказать немедленную помощь пострадавшим, для участия в спасательных работах уже направлено более 20,5 тысячи военнослужащих.
Департамент метеорологии сообщил, что к 30 ноября ожидается значительное ослабление осадков в связи с тем, что циклон "Дитвах" продолжает двигаться от Шри-Ланки в сторону Индии
