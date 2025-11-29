https://ria.ru/20251129/bpla-2058644699.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО находятся наготове, заявил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T18:46:00+03:00
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
общество
