Большунова дисквалифицировали с гонки за нападение на соперника - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Лыжные гонки
 
15:48 29.11.2025 (обновлено: 15:49 29.11.2025)
Большунова дисквалифицировали с гонки за нападение на соперника
спорт, александр большунов, елена вяльбе, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Елена Вяльбе, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Большунова дисквалифицировали с гонки за нападение на соперника

Большунова дисквалифицировали со спринтерской гонки за инцидент с Бакуровым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов дисквалифицирован со спринтерской гонки на первом этапе Кубка России за нападение на Александра Бакурова после финиша в полуфинальном забеге, сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Большунов занял последнее место в своем полуфинальном забеге. На заключительном повороте он уперся лыжей в Бакурова и потерял равновесие. После заезда Большунов подъехал к сопернику и грубо толкнул оппонента в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и удалился с трассы, держась за ногу.
"Жюри вынесло решение - дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции", - заявила Вяльбе.
"И это гордость страны?" Коростелев раскритиковал Большунова за нападение
Вчера, 15:31
 
