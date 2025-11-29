Рейтинг@Mail.ru
Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
16:43 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/biatlon-2058626311.html
Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира
Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира
Сборная Франции стала победителем женской эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T16:43:00+03:00
2025-11-29T16:43:00+03:00
биатлон
спорт
франция
эстерсунд
международный союз биатлонистов (ibu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923207444_262:407:3177:2047_1920x0_80_0_0_4e5573334877c5fd444ee57241e00f15.jpg
/20251127/sola-2057948869.html
/20251129/bolshunov-2058612013.html
франция
эстерсунд
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923207444_710:0:3439:2047_1920x0_80_0_0_40d4d4f36e3dfdee3b2e16e574344d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франция, эстерсунд, международный союз биатлонистов (ibu)
Биатлон, Спорт, Франция, Эстерсунд, Международный союз биатлонистов (IBU)
Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира

Биатлонистки сборной Франции выиграли эстафету в первой гонке Кубка мира

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлон
Биатлон - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сборная Франции стала победителем женской эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Француженки Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно избежали штрафных кругов, использовали восемь дополнительных патронов и показали время 1 час 11 минут 17,9 секунды.
Анна Сола - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону
27 ноября, 11:25
Вторыми стали итальянки Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци и Ханна Аухенталлер (отставание - 13,8 секунды; 1 штрафной круг + 9 доппатронов). Бронзовые медали завоевали чешки Джессика Йислова, Луция Харватова, Тереза Воборникова и Маркета Давидова (+30,8; 0+8).
Десятикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира в сезоне-2022/23 француженка Жюлья Симон пропускает этап из-за месячной дисквалификации, полученной после того, как она была осуждена за кражу.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В августе 2025 года IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России
Вчера, 15:06
 
БиатлонСпортФранцияЭстерсундМеждународный союз биатлонистов (IBU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала