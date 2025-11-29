Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сборная Франции стала победителем женской эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Француженки Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно избежали штрафных кругов, использовали восемь дополнительных патронов и показали время 1 час 11 минут 17,9 секунды.

Десятикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира в сезоне-2022/23 француженка Жюлья Симон пропускает этап из-за месячной дисквалификации, полученной после того, как она была осуждена за кражу.