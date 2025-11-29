https://ria.ru/20251129/biatlon-2058626311.html
Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира
Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира
Сборная Франции стала победителем женской эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T16:43:00+03:00
2025-11-29T16:43:00+03:00
2025-11-29T16:43:00+03:00
биатлон
спорт
франция
эстерсунд
международный союз биатлонистов (ibu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923207444_262:407:3177:2047_1920x0_80_0_0_4e5573334877c5fd444ee57241e00f15.jpg
/20251127/sola-2057948869.html
/20251129/bolshunov-2058612013.html
франция
эстерсунд
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923207444_710:0:3439:2047_1920x0_80_0_0_40d4d4f36e3dfdee3b2e16e574344d8d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, франция, эстерсунд, международный союз биатлонистов (ibu)
Биатлон, Спорт, Франция, Эстерсунд, Международный союз биатлонистов (IBU)
Биатлонистки сборной Франции выиграли первую гонку сезона Кубка мира
Биатлонистки сборной Франции выиграли эстафету в первой гонке Кубка мира
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сборная Франции стала победителем женской эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Француженки Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно избежали штрафных кругов, использовали восемь дополнительных патронов и показали время 1 час 11 минут 17,9 секунды.
Вторыми стали итальянки Доротея Вирер, Микела Каррара
, Лиза Виттоцци и Ханна Аухенталлер (отставание - 13,8 секунды; 1 штрафной круг + 9 доппатронов). Бронзовые медали завоевали чешки Джессика Йислова, Луция Харватова, Тереза Воборникова и Маркета Давидова (+30,8; 0+8).
Десятикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира в сезоне-2022/23 француженка Жюлья Симон пропускает этап из-за месячной дисквалификации, полученной после того, как она была осуждена за кражу.
Международный союз биатлонистов (IBU)
в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине
. В августе 2025 года IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии
.