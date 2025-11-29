https://ria.ru/20251129/biatlon-2058581657.html
Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка России по биатлону
Белорус Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
биатлон
антон смольский
антон бабиков
александр поварницын
кубок россии по биатлону
спорт
