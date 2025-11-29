Рейтинг@Mail.ru
Биатлон
 
11:19 29.11.2025 (обновлено: 12:03 29.11.2025)
Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка России по биатлону
Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка России по биатлону
Белорус Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Белорус Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.
Он преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 55,6 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Далее расположились россияне Александр Поварницын (отставание 2,8 секунды; 0 промахов) и Антон Бабиков (+23,9; 0).
Сезон-2025/26 открылся 27 ноября женским спринтом, где победительницей стала белоруска Анна Сола. Мужской спринт дважды переносился в связи с сильными морозами.
Этап завершится 30 ноября мужской и женской гонками преследования.
Анна Сола - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону
27 ноября, 11:25
 
