Оператор поездов в Крым рассматривает закупку вагонов в Белоруссии

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" рассматривает закупку пассажирских вагонов белорусской сборки, поскольку отечественные предприятия слишком загружены действующими заказами, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.
"Была опытная закупка вагонов в Белоруссии. В принципе, не без сложностей, но опыт оказался удачным: вагоны прошли российскую сертификацию, и мы его сохраним - с учетом того, что на сегодняшний день возможности наших вагоностроителей ограничены. Мы понимаем, что 100% того, что они производят, купят. Нам не все достанется, что мы хотели", - рассказал гендиректор компании.
По его словам, у компании стоит план по закупке нового подвижного состава в количестве 60-80 единиц ежегодно.
"Поэтому ищем возможности для того, чтобы у наших партнеров из Белоруссии тоже дополнительно купить. Но это, по сути, та же модель, что производит тверской завод, просто сборка Белоруссии. Если говорить точнее, вагонокомплекты российские, а сборка – белорусская. Можно сказать, что благодаря нашей инициативе в Белоруссии постепенно появляется сборочное производство вагонов, которого раньше не было", - заключил глава компании.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
