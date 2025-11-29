Рейтинг@Mail.ru
Оператор поездов в Крым рассматривает закупку вагонов в Белоруссии - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/belorussija-2058544683.html
Оператор поездов в Крым рассматривает закупку вагонов в Белоруссии
Оператор поездов в Крым рассматривает закупку вагонов в Белоруссии - РИА Новости, 29.11.2025
Оператор поездов в Крым рассматривает закупку вагонов в Белоруссии
Компания "Гранд Сервис Экспресс" рассматривает закупку пассажирских вагонов белорусской сборки, поскольку отечественные предприятия слишком загружены... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T02:28:00+03:00
2025-11-29T02:28:00+03:00
экономика
белоруссия
республика крым
москва
гранд сервис экспресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048945030_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e96ccf85fcf756b5db7f71a7afcfcaa8.jpg
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029350574.html
https://ria.ru/20251008/vagony-2047099988.html
белоруссия
республика крым
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048945030_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_203b51920239111fc33e0f952f90a68f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, республика крым, москва, гранд сервис экспресс
Экономика, Белоруссия, Республика Крым, Москва, Гранд Сервис Экспресс
Оператор поездов в Крым рассматривает закупку вагонов в Белоруссии

«Гранд Сервис Экспресс» рассматривает закупку белорусских вагонов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым
Поезд Таврия из Санкт-Петербурга в Крым - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" рассматривает закупку пассажирских вагонов белорусской сборки, поскольку отечественные предприятия слишком загружены действующими заказами, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.
"Была опытная закупка вагонов в Белоруссии. В принципе, не без сложностей, но опыт оказался удачным: вагоны прошли российскую сертификацию, и мы его сохраним - с учетом того, что на сегодняшний день возможности наших вагоностроителей ограничены. Мы понимаем, что 100% того, что они производят, купят. Нам не все достанется, что мы хотели", - рассказал гендиректор компании.
Во время пресс-показа макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В РЖД назвали сроки создания первого капсульного вагона
16 июля, 01:32
По его словам, у компании стоит план по закупке нового подвижного состава в количестве 60-80 единиц ежегодно.
"Поэтому ищем возможности для того, чтобы у наших партнеров из Белоруссии тоже дополнительно купить. Но это, по сути, та же модель, что производит тверской завод, просто сборка Белоруссии. Если говорить точнее, вагонокомплекты российские, а сборка – белорусская. Можно сказать, что благодаря нашей инициативе в Белоруссии постепенно появляется сборочное производство вагонов, которого раньше не было", - заключил глава компании.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.
Модернизированный вагон СВ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
РЖД запустили новые вагоны СВ с душем и гладильной доской
8 октября, 17:02
 
ЭкономикаБелоруссияРеспублика КрымМоскваГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала