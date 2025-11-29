Оператор поездов в Крым рассматривает закупку вагонов в Белоруссии

"Поэтому ищем возможности для того, чтобы у наших партнеров из Белоруссии тоже дополнительно купить. Но это, по сути, та же модель, что производит тверской завод, просто сборка Белоруссии. Если говорить точнее, вагонокомплекты российские, а сборка – белорусская. Можно сказать, что благодаря нашей инициативе в Белоруссии постепенно появляется сборочное производство вагонов, которого раньше не было", - заключил глава компании.