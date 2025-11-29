Рейтинг@Mail.ru
Демин стал самым результативным игроком в матче НБА
Баскетбол
 
08:29 29.11.2025 (обновлено: 14:38 29.11.2025)
Демин стал самым результативным игроком в матче НБА
Демин стал самым результативным игроком в матче НБА - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Демин стал самым результативным игроком в матче НБА
"Бруклин Нетс" уступил "Филадельфии Севенти Сиксерс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата РИА Новости Спорт, 29.11.2025
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
филадельфия севенти сиксерс
нба
спорт, егор демин, бруклин нетс, филадельфия севенти сиксерс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, Филадельфия Севенти Сиксерс, НБА
Демин стал самым результативным игроком в матче НБА

"Бруклин" уступил "Филадельфии" в матче НБА, Демин набрал 23 очка

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Филадельфии Севенти Сиксерс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 115:103 (31:33, 32:25, 24:27, 28:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча впервые стал россиянин Егор Демин из "Бруклина", набравший рекордные для себя 23 очка. Проводящий дебютный сезон в НБА разыгрывающий также отметился девятью подборами, пятью результативными передачами и двумя блокшотами. В составе победителей больше всех очков набрал Тайриз Макси (22), его партнер по команде Доминик Барлоу оформил дабл-дабл (10 очков, 10 подборов).
НБА
29 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
103 : 115
Филадельфия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Все очки Демин набрал во второй половине встречи, что стало повторением рекорда клуба среди новичков: в сезоне-2006/07 столько же очков за одну половину набрал Маркус Уильямс. Также россиянин стал первым новичком "Бруклина" с 2022 года после Кэмерона Томаса, набравшим 23 очка в одной игре. Защитник также обновил личные рекорды по подборам (9), по времени на площадке (30 минут 29 секунд) и по успешным трехочковым броскам (5), что стало третьим результатом среди новичков в истории "Нетс".
"Бруклин" с одной победой в четырех играх занял последнее, пятое место в таблице группы В Западной конференции и не вышел в плей-офф. "Филадельфия" с аналогичной статистикой побед расположилась строчкой выше и также завершила участие в турнире.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
27 ноября, 09:33
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсФиладельфия Севенти СиксерсНБА
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала